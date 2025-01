Boris Becker auf Reisen: "Positive Vibes" im Kreise seiner neuen Familie

Boris Becker hat sichtlich ausgelassen Silvester gefeiert. "Ich beginne das neue Jahr mit positiven Vibes zusammen mit meiner Frau und meinen Schwiegereltern in ihrem wunderschönen São Tomé und Príncipe", schrieb der deutsche Ex-Tennisprofi zu einem auf Instagram veröffentlichten Clip, in dem er etwa beim Köpfen einer Sektflasche, beim Tanzen und Picknicken zu sehen ist.

Mit der Risikoanalystin Monteiro, die aus dem afrikanischen Inselstaat São Tomé und Príncipe stammt, ist die ehemalige Nummer Eins der Tennis-Weltrangliste seit mehreren Jahren zusammen. "Ich glaube, wir haben so viele Dinge gemeinsam durchgemacht, dass ich dadurch verstanden habe, was es bedeutet, jemanden in seinem Leben zu haben, mit dem man sein Leben teilen möchte. Für mich bedeutet die Ehe, sich gegenseitig zu verpflichten, füreinander zu sorgen, einander zu vertrauen und zusammenzuhalten", sagte die 34-Jährige der Vogue.

Zum Jahreswechsel wandte sich Becker direkt an seine Follower und Followerinnen: "Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr voller Freude, Liebe und Glück", schrieb Becker zu einem Foto mit Monteiro vom Strand. Rund 376.000 Menschen folgen ihm auf Instagram.

Monteiro hatte Becker auch während eines Prozesses in London und der folgenden Haftstrafe zur Seite gestanden. Der ehemalige Tennisstar hatte nach finanziellen Schwierigkeiten beim Gang zum Insolvenzverwalter Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Becker wurde zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und saß einige Monate in London im Gefängnis. Seit April ist er auch aus der Insolvenz wieder erlassen.