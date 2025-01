Think Small? Warum Österreich eine "Verzwergung" droht

Alexander Van der Bellen kann sagen, was er will – er polarisiert mit jedem Wort und jedem Rauchzeichen, das aus der Hofburg durch die großen Fenster auf den Heldenplatz dringt und in Folge das Land überzieht.

Diesmal also: „Verzwergung“. Dieses Wort fiel in seiner Neujahrsansprache in Zusammenhang mit der EU und der Hinterfragung von deren Sinnhaftigkeit. Er, VdB, wolle in einem Land leben, das „nicht dem populistischen Trugbild von Souveränität durch Verzwergung auf den Leim“ gehe. Mehr hat er nicht gebraucht, sofort waren die Hater zur Stelle und fragten sich, wie denn jemand, der an „Vergreisung“ leide, der Karl Nehammer den Regierungsauftrag erteile und dann „Verzwergung“ geißele, wie könne so jemand ein souveränes Land ohne „EU-Diktat“ ins Zwergenreich verbannen.