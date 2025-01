Hundeattacke in Oberösterreich: 6-jähriges Mädchen wurde schwer verletzt

Bisse in Schulter, Arm und Schenkel

Der Hund visierte plötzlich den Pelzkragen des Mädchens an und biss sie in die Schulter, in den Oberarm und in den Unterschenkel. Die Zehnjährige versuchte den Hund zu vertreiben, indem sie ihn anschrie. Da wurde auch sie vom Rottweiler gebissen und leicht verletzt.

Die Sechsjährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler-Uniklinikum nach Linz geflogen.