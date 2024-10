Oma starb nach Rottweiler-Biss: Freispruch für Hundebesitzerin

Es war das tragische Ende eines Sommerspaziergangs am 26. Juli des Vorjahres. In Wilfleinsdorf (Bruck an der Leitha) wurden eine 52-jährige Großmutter und ihre Enkelkinder von einer Rottweiler-Hündin angefallen und schwer verletzt. Die Frau erlag rund zwei Monate später ihren Verletzungen.

Am Donnerstag stand jene 21-Jährige, die den gemeldeten Listenhund "Kim" zum Zeitpunkt des Vorfalls betreut hatte, nun wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht. Und sie bekannte sich nicht schuldig.