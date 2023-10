Frau starb mehr als zwei Monate nach Rottweiler-Angriff in NÖ

Mehr als zwei Monate nach einer Hundeattacke in Wilfleinsdorf in der Stadt Bruck an der Leitha ist eine 52-Jährige im Krankenhaus gestorben. Polizeisprecher Stefan Loidl bestätigte am Mittwochnachmittag einen Bericht der Kronen Zeitung. Eine Obduktion sei angeordnet worden.

Die Attacke durch einen Rottweiler ereignete sich am 26. Juli. Die 52-Jährige und ihre beiden Enkel wurden bei dem Vorfall verletzt. Der Hund soll laut Polizei aus einem Garten auf die Straße gelaufen sein, das Trio angegriffen und mehrfach gebissen haben.