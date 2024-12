Knall aus Motorraum: Auto in Tirol geriet in Vollbrand

Der Pkw einer 37-Jährigen ist Sonntagabend in Auffach in Tirol (Bezirk Kufstein), einer Ortschaft der Gemeinde Wildschönau, in Vollbrand geraten und ein Raub der Flammen geworden. Die Frau hatte den Wagen, in dem sich auch ihr siebenjähriger Sohn befand, auf einem Weg talwärts gelenkt. Plötzlich hörte sie einen Knall aus dem Motorraum. Die 37-Jährige hielt an und stieg mit ihrem Sohn aus. Daraufhin begann das Auto zu brennen und sie setzte einen Notruf ab.