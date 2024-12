66-jähriger Steirer bei Traktorunfall getötet

Ein 66-jähriger Steirer ist am vergangenen Wochenende mit seinem Traktor tödlich verunglückt und erst am Tag danach von Angehörigen entdeckt worden. Diese wollten den Mann besuchen und fanden ihn tot bei einem Hang auf seinem Grundstück. Er war den Spuren zufolge bereits am Samstag mit seiner Maschine abgerutscht und hatte sich offensichtlich mehrfach überschlagen. Erst nach rund 50 Metern kam der Traktor zum Stillstand, so die Polizei am Montag in einer Aussendung.