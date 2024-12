Von Leasing bis Kredite: Was Finanzdienstleister österreichischen Firmen bringen

Steuerberaterinnen, Rechtsanwälte, Unternehmensberater und sogar zertifizierte Yogalehrerinnen können ein Unternehmen bereichern und in ihrem Fachgebiet beraten beziehungsweise mit ihren Dienstleistungen Verbesserungen erzielen. In anderen Ländern wie Deutschland, Holland oder Amerika hat sich zudem noch eine weitere Beratungsdienstleistung durchgesetzt, die des Finanzberaters.

„In Österreich hat sich das aber noch kaum herumgesprochen, dass eine Beratung mit einem unabhängigen Finanzberater Sinn für ein Unternehmen macht, zumal es in der Regel auch kostenlos ist“, sagt Sascha Dastl, Obmann Stellvertreter der Fachgruppe Finanzdienstleister der WKW. Unternehmer würden in finanziellen Fragen vor allem ihre Hausbank kontaktieren oder ihren Steuerberater. Dabei gibt es in unterschiedlichen Sparten eine Vielzahl an Möglichkeiten, finanzielle Konditionen zu verbessern.