Tödlicher Schuss in Kaserne: Gutachten belastet Soldaten

Nachdem Ende Oktober ein 21-jähriger Soldat in der Spittaler Türk-Kaserne nach einem Schuss aus der Dienstpistole eines Wachsoldaten gestorben ist, belastet nun ein Gutachten den in U-Haft sitzenden Verdächtigen.

Konkret habe der 21-jährige Wachsoldat die Pistole aus Bauchhöhe abgefeuert, er könne dabei jedoch auch gesessen sein, zitierte die Kleine Zeitung am Silvestertag aus dem Gutachten.

Wie es dazu kam, dazu ließ der Gutachter keine Zweifel zu: "Eine Schussauslösung kann nur in Verbindung mit einer Abzugsbetätigung erfolgen."

Waffe wurde getestet

An der Waffe, einer Glock 17, waren Funktionstests durchgeführt worden. So wurde etwa gegen die geladene Pistole geschlagen, sie wurde heftig geschüttelt und fallengelassen. Ergebnis: An den Sicherungen wurden keine Mängel festgestellt. Auch am Holster habe es weder Manipulationsspuren noch Beschädigungen gegeben.