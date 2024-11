Nach Todesschuss in Kaserne: U-Haft von Grundwehrdiener verlängert

Im Fall des in einer Kärntner Kaserne durch einen Schuss getöteten Grundwehrdieners ist am Freitagvormittag die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten verlängert worden.

Die Entscheidung fiel in einer Haftprüfungsverhandlung, teilte der Sprecher des Landesgerichts Klagenfurt, Christian Liebhauser-Karl, auf APA-Anfrage mit. Der Verteidiger des Beschuldigten erklärte Rechtsmittelverzicht.

Schuss aus Dienstpistole gelöst

Zu der tödlichen Schussabgabe war es am Dienstag vor zwei Wochen in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau gekommen. Aus vorerst unbekannter Ursache hatte sich ein Schuss aus der Dienstpistole eines 21-jährigen Wachsoldaten gelöst. Ein gleichaltriger Soldat wurde getroffen und mit schwersten Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen, starb dort aber kurze Zeit nach der Einlieferung.