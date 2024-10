Kärnten: Grundwehrdiener in Kaserne durch Schuss getötet

In der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau ist am Dienstag ein 21-jähriger Grundwehrdiener von einem Kollegen angeschossen worden und im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Der Schuss löste sich gegen 16 Uhr aus der Dienstpistole eines 20-jährigen Wachsoldaten, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.