Ein Gefühl der Machtlosigkeit und der Überforderung? Genau das haben viele Menschen im Moment. Warum das so ist, was wir aus den derzeitigen Krisen lernen und wie wir trotz allem optimistischer und hoffnungsvoller in das neue Jahr 2025 blicken können, erklärt Zukunftsforscher und Gründer der Future Design Akademie Klaus Kofler.