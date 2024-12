Postler in Bregenz ausgeraubt: Größerer Geldbetrag gestohlen

In Bregenz ist am Montag gegen 12.30 Uhr ein Briefträger überfallen worden. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief ergebnislos, so die Polizei. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Vorarlberg übernommen und dauerten am späten Nachmittag noch an.

Der Briefträger war in der sogenannten Achsiedlung mit der Postverteilung beschäftigt, als er im Stiegenhaus einer Wohnanlage von einer unbekannten, männlichen Person mit einer Pistole bedroht wurde.

Der Täter forderte die Posttasche des Opfers und flüchtete damit ins Freie. Nach nicht offiziell bestätigten Angaben soll dabei ein größerer Geldbetrag erbeutet worden sein.

Dunkle Jacke, dunkle Hose

Der Täter wurde als ca. 180 cm groß beschrieben, trug eine dunkle Jacke, dunkle Hose und eine schwarze Maske mit Augenschlitzen.

Allfällige Zeugen, welche Wahrnehmungen zum Täter oder zur Tat machen können, werden gebeten sich mit dem Landeskriminalamt in Verbindung zu setzen.