Die 7 größten Baustellen auf dem österreichischen Arbeitsmarkt

Ende Dezember 2024 waren 426.012 Personen auf Jobsuche, das sind um 27.007 mehr als zum Jahresende 2023 (plus 6,8 Prozent). 352.873 waren zum Jahresausklang arbeitslos, 73.139 Menschen befanden sich in Schulungen des AMS.

Nach Branchen ist die Entwicklung sehr unterschiedlich. Die Industrie weist mit fast 14 Prozent den stärksten Anstieg auf und auch die Arbeitslosigkeit im Handel stieg, trotz des guten Weihnachtsgeschäftes, um rund 10 Prozent, sagt AMS-Vorstand Johannes Kopf. Anders am Bau. Dort zog die Konjunktur leicht an, wodurch die Arbeitslosigkeit in diesem Sektor um mehr als fünf Prozent sank.