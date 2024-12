Förderungen für Industrie: Kocher zieht positive Zwischenbilanz

"Richtige Maßnahme zur richtigen Zeit"

Die Transformationsoffensive sei die „richtige Maßnahme zur richtigen Zeit“, sagt Kocher. Zu den Zahlen: Um die Entwicklung von Forschung und Technologie zu fördern, hat das BMAW Unternehmen bisher Förderungen in Höhe von 160 Millionen Euro genehmigt. Kocher spricht von einer „Hebelwirkung“, denn: Mit dieser Summe seien insgesamt Projekte im Umfang von rund 490 Millionen Euro umgesetzt worden.

330 Millionen haben die Betriebe also selbst investiert, etwa in den Ausbau der künstlichen Intelligenz und der Elektromobilität oder Alternativen in der Lebensmittelindustrie. Die Hälfte aller Anträge stammt von Großunternehmen. Im Rahmen einer „Qualifizierungsoffensive“ hat das Ministerium bisher knapp 5.000 Anträge in Höhe von 12 Millionen Euro genehmigt. Hier geht es etwa um Weiterbildungen und Schulungen im Bereich der Elektromobilität oder der Abfallwirtschaft.