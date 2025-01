Mit 300.000 Euro dotiert: Er wird neuer Gesundheitschef in NÖ

Der Top-Job an der Spitze der Landesgesundheitsagentur dürfte jedenfalls bereits vergeben sein. Dem Vernehmen nach sol l Gerhard Dafert bei den Hearings, die im vergangenen Dezember über die Bühne gingen, das Rennen gemacht haben. KURIER-Informationen zufolge sollen es um die 20 Frauen und Männer gewesen sein, die sich für den Posten bewarben.

Mit mehr als 300.000 Euro pro Jahr ist der Job auch sehr gut dotiert, allerdings befindet sich die LGA im politischen Schussfeld der Oppositionsparteien in Niederösterreich. „Mit der LGA-Zentrale wurde ein finanzielles Fass ohne Boden geschaffen“, betonte SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich im Vorjahr.

Der im Jahr 1964 geborene Dafert absolvierte in den Jahren 1983 bis 1988 das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. 1989 trat er in den Landesdienst ein, von 1989 bis 1996 war er im Büro von Landeshauptmann-Stellvertreter bzw. Landeshauptmann Erwin Pröll tätig. Später wurde Dafert zum Chef der Personalabteilung ernannt, seit 2010 ist er Landesamtsdirektor-Stellvertreter.