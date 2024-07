Die geheimen Zahlen: Ist das Gesundheitssystem in NÖ wirklich krank?

Seit Monaten üben die Sozialdemokraten heftige Kritik am Management des Gesundheitswesens in Niederösterreich .

In einer Pressekonferenz mit Hergovich behauptet SPÖ-Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan sogar, dass aufgrund von Missmanagement und Personalmangel Menschen in Niederösterreich verstorben seien.

Patienten berichteten von Irrfahrten zu mehreren Spitälern und über lange Wartezeiten. Die Schließung der Geburtenstation und Abteilung für Frauenheilkunde am Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs sorgte ebenfalls für helle Aufregung. In der HNO-Abteilung in Mistelbach sah sich die LGA gar mit einer Kündigungswelle konfrontiert.

Spurensuche

Was ist da los in den Spitälern in Niederösterreich? Gibt es den viel zitierten Ärztemangel tatsächlich und wie viele Austritte wurden verzeichnet? Der KURIER hat sich auf Spurensuche begeben – und wurde fündig.