Sperre von Geburtenstation in NÖ: Hilflosigkeit, Empörung und Widerstand

Während in Internetforen die Wogen hochgehen und es Kritik an den Verantwortungsträgern hagelt, sind die Reaktionen aus der Politik unterschiedlich. Sie pendeln zwischen Resignation und heftiger Kritik. Die SPÖ fordert klar, dass die Geburtenabteilung unbedingt erhalten bleiben müsse.

Am Donnerstag wurde es bekannt: Die Geburtenstation und Abteilung für Frauenheilkunde am Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs soll geschlossen werden. Die Entscheidung sorgt im Ybbstal für Aufregung und Entrüstung. Wie von KURIER berichtet, hat die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) angekündigt, die Station aufgrund des chronischen Mangels an Gynäkologen ab 24. März für immer zu schließen.

In einem ersten Statement verweist der für die Spitäler zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) auf die dramatische Überlastung der Mitarbeiter , die kollegialen Führung und der Betriebsrates hatte sich damit an den Vorstand der LGA gewandt. Eine Weiterführung der Abteilung sei aus Sicht der Klinik und der LGA als Betreiber aussichtslos.

„Aufgrund der aktuellen Situation akzeptieren wir die Entscheidung des Betreibers, eine Weiterführung der Station nicht mehr in Betracht zu ziehen. Gleichzeitig erteilen wir der NÖ LGA den klaren Auftrag, dafür Sorge zu tragen, dass jede werdende Mutter in unserem Land auch weiterhin die bestmögliche Betreuung erhält", so Schleritzko.

Und weiter: "Unser Ziel in Niederösterreich muss es sein, die qualitativ beste Gesundheitsversorgung zu gewährleisten - von jung bis alt. Dazu braucht es Fachärztinnen und Fachärzte, die dafür sorgen, dass Geburten in Niederösterreich so sicher und komfortabel wie möglich für Mutter und Kind stattfinden können." Fachpersonal habe man in Waidhofen/Ybbs seit Jahren gesucht, aber letztlich nicht in ausreichendem Maße gefunden.