Geburtenstation und Gynäkologie in Waidhofen/Ybbs werden geschlossen

© LGA Waidhofner Geburtshilfe genoss ausgezeichneten Ruf

Bei landesweit 15.000 Geburten sei man um höchste Qualität bemüht, heißt es dazu seitens der LGA. So auch im Mostviertel, wo die Rundumversorgung für Frauen und Kinder weiter in den Gynäkologie- und Geburtsstationen in den Spitälern in Amstetten, Scheibbs und Melk sichergestellt werde.

Entfernungen Die Entfernungen zu den beiden näheren Häusern betragen von Waidhofen/Y. aus aber rund 30 bis 40 Kilometer. Die Entscheidung der nö. Spitalsverantwortlichen wird im Großraum Waidhofen für große Aufregung sorgen.

LGA-Vorstand Konrad Kogler begründet die harte Managemententscheidung mit dem Ärztemangel: „Aktuell ist das Dienstrad der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Landesklinikum Waidhofen/Ybbs nur knapp mit einem Mindestmaß an Eigenpersonal und regelmäßigem Einsatz von Fremdpersonal aufrecht. Nur durch die strukturelle Vernetzung innerhalb des Klinikenverbunds und externe Fachärztinnen und Fachärzte war es zuletzt möglich, das Angebot aufrecht zu halten“. Die Dienstplanerstellung sei kaum zu schaffen, besonders auch in den Haupturlaubszeiten. Dazu komme, dass Gynäkologen am Arbeitsmarkt aktuell generell rar seien, erklärte Kogler. Daher mache es Sinn, die unter Vertrag stehenden Fachärzte in Abteilungen einzusetzen, in denen die Geburtenrate deutlich höher sei, argumentiert Kogler weiter.