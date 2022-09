Waidhofen/Ybbs: Babys sind im Spital wieder willkommen

Um die 400 Geburten gab es zuletzt durchschnittlich pro Jahr in Waidhofen/Ybbs. Und die Geburtenstation erarbeitete sich zuletzt einen sehr guten Ruf in der Region. Dann kam der Rückschlag durch die Personalnot und die Sperre, die laut der NÖ Landesgesundheitsagentur aufgrund personeller Veränderungen ausgelöst wurden. Auch politisch lieferte der Rückschlag Stoff für Kritik.

Neubesetzung

„Durch personelle Neubesetzung kann die Abteilung ab 1. Oktober wieder in vollem Umfang geöffnet werden. Das Team der Geburtshilfe ist höchst motiviert, ihre Fachexpertise wieder mit werdenden Eltern zu teilen und kleinen Erdenbürgern auf die Welt zu helfen“, wird aus dem Klinikum mitgeteilt. Durch umfangreiche Bemühungen und intensive Personalsuche konnten neue Fachärzte gewonnen werden, somit stehe der Wiederaufnahme des Vollbetriebes der Waidhofner Geburtshilfe nichts im Wege. Die fachärztliche Versorgung werde künftig wieder täglich rund um die Uhr gewährleistet, wird versichert.

Der Schritt, den Betrieb auszusetzen und werdende Eltern an die benachbarten Geburtenstationen zu verweisen, sei der Richtige gewesen, ist man in der Klinikleitung überzeugt. So konnte man den Familien das höchste Maß an Sicherheit gewährleisten, wird mitgeteilt.

Pflegedirektorin Doris Fahrnberger-Schober betont dabei das besondere Durchhaltevermögen und den Zusammenhalt der Hebammen: “Ich bin äußerst stolz auf unsere Hebammen. Sie bewiesen Flexibilität, Stärke und Einfühlungsvermögen – behutsam nahmen sie sich all der Sorgen und Anliegen der werdenden Eltern an.“ Die Zeit der leeren Babybettchen in der stillen Wochenbettstation sei nun vorüber, mit 19. September starte auch wieder die Schwangerenambulanz. Infotage und Geburtsvorbereitungskurse wurden auch zwischenzeitlich immer angeboten, berichtet die leitende Hebamme Maria Dorner.