Amstettner Jägerbataillon 12 ist bester Truppenkörper des Heeres

Ermittelt wird der beste Truppenkörper durch die Teilnahme an Heeresmeisterschaften in verschiedenen Sportarten. Dazu zählen der Einzel- und Mannschaftsorientierungslauf, der Straßenlauf sowie der Militärische-5-Kampf im Einzel und in der Mannschaft. Zusätzlich werden die Ergebnisse aus den Heeresmeisterschaften im Schießen mit dem Sturmgewehr und der Pistole 80 mit in die Wertung einbezogen.

Stellvertretend für die sportlichen Amstettner Soldatinnen und Soldaten nahmen der Kommandant des Jägerbataillons 12, Oberstleutnant Bernhard Mascherbauer und Wachtmeister Regina Stürzl die begehrte Siegertrophäe entgegen.