Knalleffekt in NÖ: Gesundheitschef steht vor seinem Abgang

Kogler hatte bei der Polizei eine steile Karriere hingelegt. Nach mehreren Posten in Wien und im Burgenland wurde der 60-Jährige 2005 stellvertretender Landespolizeikommandant im Burgenland . 2013 wurde der in Baden (NÖ) wohnhafte Steirer zum obersten Polizisten des Staates gekürt und als Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit zum Chef von über 33.000 Polizeibeamten im Land.

Der mit mehr als 300.000 Euro pro Jahr dotierte Posten wird nun neu ausgeschrieben, bis Februar 2025 bleibt der 60-Jährige noch im Amt. Was die Zukunftspläne des gebürtigen Steirers anbelangt, steht sogar eine Rückkehr in den Polizeidienst im Raum.

Es war eine ebenso überraschende und bemerkenswerte Personalentscheidung, als Kogler im September 2017 freiwillig in die zweite Reihe trat und Landespolizeidirektor in Niederösterreich wurde.

Schon damals wurde gemunkelt, dass es ihn weg von der Exekutive in die Privatwirtschaft oder einen ganz anderen Tätigkeitsbereich ziehen würde - was sich 2019 mit dem Wechsel an die Spitze der Landesgesundheitsagentur (LGA) auch bestätigte. Er galt als absoluter Wunschkandidat von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Mammutaufgabe

Kogler wurde mit einer Mammutaufgabe betraut. Denn mit der Gründung der LGA sollte auch die Gesundheitsversorgung auf neue Beine gestellt werden. Heute umfasst die Organisation alle 27 Landeskliniken sowie 50 Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren in Niederösterreich. Zu den Zielen der LGA zählen die Verbesserung der Gesundheitsversorgung, der Ausbau digitaler Gesundheitsdienste und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen.