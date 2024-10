"Zu hohe Gehälter": SPÖ ortet Skandal in der NÖ Gesundheitsagentur

Niederösterreichs SPÖ-Landesparteichef Landesrat Sven Hergovich ortet zu hohe Personalkosten in der Zentrale der Landesgesundheitsagentur (LGA). Beim „Verwaltungsmoloch LGA“ müsse gespart und mehr ins Gesundheitssystem investiert werden, forderte Hergovich am Montag. Er verlangte eine Auflösung und eine Rückführung in die alte Struktur.