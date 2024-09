Herzerkrankung: Neue Behandlungsmethode gibt Patienten in NÖ Hoffnung

Vor allem jene Niederösterreicher, die unter einer Herzinsuffizienz (Pumpleistung des Herzens ist eingeschränkt, Anm.) leiden, können nun neue Hoffnung schöpfen.

Impella-Pumpe kam zum Einsatz

Denn erstmals wurde im größten Bundesland eine Patientin erfolgreich mit einem neuen Verfahren der orbitalen Atherektomie behandelt, bei der auch die sogenannte Impella-Pumpe zum Einsatz kommt.

Die Impella-Pumpe ist eine winzige, motorbetriebene Herzpumpe, die eingesetzt wird, um das Herz in Zeiten von Schwäche oder Versagen zu unterstützen. Sie wird über die Blutgefäße, meist durch die Leistenarterie, ins Herz eingeführt. Dort wird sie in der linken Herzkammer platziert, um Blut aus dem Herzen in die Hauptschlagader (Aorta) zu pumpen.