Nova Gorica: Die Stadt, die vom Reißbrett kam

Das wohl am häufigsten von Besuchern in Nova Gorica aufgenommene Foto ist eindeutig ein Fußselfie auf der ehemaligen Grenzlinie. Diese teilte die Stadt seit 1947 und bis 2004 in das italienische Gorizia und das slowenische Nova Gorica. Die Grenzlinie verläuft direkt über den Bahnhofsvorplatz, markiert durch eine runde Platte im Boden, die schon unzählige Male als Fotomotiv gedient hat: Plakativer kann man kaum mit einem Fuß in Italien und dem anderen in Slowenien stehen. Ein Foto, das wohl noch oft gemacht werden wird – schließlich starten Nova Gorica und Gorizia im neuen Jahr unter dem Motto „Go!2025 = Borderless“ ihren Turnus als erste grenzüberschreitende Kulturhauptstädte Europas 2025.

Die Farbe des Kulturhauptstadtjahres ist Türkis und steht für den Fluss Soča – oder Isonzo auf Italienisch – der von den Julischen Alpen durch Gorizia bis in den Golf von Triest fließt und für sein türkisblaues Wasser bekannt ist. Triest ist nur rund fünfzig Kilometer entfernt, von Nova Gorica nach Ljubljana ist es etwa doppelt so weit.