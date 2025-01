Über 19.000 Schüler mit Deutschproblemen: Arabisch häufigste Erstsprache

Dort lernen sie vor dem Wechsel ins reguläre System zwei Monate lang Deutsch mit einer Lehrkraft mit Sprachkenntnissen in der Herkunftssprache und einer mit dem Schwerpunkt Deutsch als Zweitsprache. Bei diesem Angebot werden außerdem ihre Eltern aufgeklärt, wie in Österreich der Schulbetrieb funktioniert.

Über den Familiennachzug kamen eineinhalb Jahre lang jeden Monat 300 Kinder neu an Wiens Schulen , zuletzt sind die Zahlen wieder zurückgegangen. Weil es sich dabei zum Großteil um syrische Kinder und Jugendliche gehandelt hat, die etwa jahrelang in türkischen Flüchtlingslagern lebten und keine Schulerfahrung hatten, hat Wien im Frühjahr für diese Gruppe eigene Orientierungsklassen geschaffen.

Zwar kommen laut Flüchtlingskoordinator Andreas Achrainer derzeit jeden Monat rund 2.000 Personen neu aus der Ukraine nach Österreich, in den Wiener Schulen ist laut Bildungsdirektion zumindest vorerst aber kein nennenswerter Anstieg ukrainischer Schülerinnen und Schüler bemerkbar. Mit Stand Oktober gab es 2.800 Kinder und Jugendliche an Wiener Pflichtschulen, ein Drittel davon hat außerordentlichen Status und bekommt Deutschförderung in einer separaten Klasse bzw. einem Kurs.

Der "außerordentliche Status" bedeutet laut Kritikern aus Praxis und Forschung allerdings nicht, dass all diese Kinder zu schlecht Deutsch für den regulären Unterricht sprechen. Der MIKA-D-Test sei nämlich gar nicht dazu in der Lage, dies zu messen.

Unter Schulanfängern hatten in Wien zu Beginn des Schuljahrs rund 45 Prozent einen außerordentlichen Status . Für politische Diskussion hat dabei auch der Umstand gesorgt, dass die Mehrheit dieser Kinder laut einer Anfragebeantwortung durch Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) bereits in Österreich geboren wurde und sie im Schnitt mehr als zwei Jahre Kindergartenbesuch hinter sich hatten.

Separate Deutschförderklassen

Als außerordentlicher Schüler bzw. außerordentliche Schülerin wird ein Kind dann eingestuft, wenn es zwar über die geistige Reife für die betreffende Schulstufe verfügt, aber dem Unterricht wegen mangelnder Deutschkenntnisse noch nicht folgen kann. Für maximal zwei Jahre werden daher außerordentliche Schüler in jenen Gegenständen, in denen wegen Deutschproblemen noch keine positive Beurteilung möglich ist, nicht benotet. Seit dem Schuljahr 2018/19 bekommen sie außerdem bis zu 20 Stunden Deutschunterricht in separaten Deutschförderklassen bzw., wenn sie schon etwas besser Deutsch sprechen, sechs Stunden im Deutschförderkurs. Laut einer Befragung setzt ein Drittel der Schulleitungen aber trotz der Vorgaben wie früher auf Deutschförderung in den regulären Klassen.

In der Bildungsdirektion betont man unterdessen auch die Wertschätzung für die Herkunftssprachen der Kinder und Jugendlichen. An fast 200 Schulen werde Erstsprachenunterricht in insgesamt 24 Sprachen angeboten, damit erreiche man rund 18.000 Schüler.