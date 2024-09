Probleme an Österreichs Schulen: Integration und zu wenige Lehrer

Pfingstner regt an, neu zugewanderte Familien so zu begleiten, dass sie ihre Kinder in einen Kindergarten geben können oder auch die vielfältigen Gratis-Freizeitangebote nutzen. Das alles könnte die Integration und den Spracherwerb erleichtern und die Schulen entlasten.

Doch Schulen werden oft mit ihren Problemen alleingelassen – an besonders schwierigen Standorten fehlt es auch an Zusatzpersonal wie Sozialarbeitern und an Rückendeckung durch die Bildungsdirektion, wenn es etwa um das Thema Gleichstellung von Mann und Frau geht, wie eine Lehrerin kurz vor den Ferien im KURIER berichtete.

Auch wenn der Zuzug die Schulen vor enorme Schwierigkeiten stellt: „Die Schule muss einen Beitrag dazu leisten, dass wir nicht in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft abgleiten“, meint Doris Pfingstner , Direktorin einer Mittelschule in Wien-Donaustadt. „Schließlich ist die Schule oft der einzige Ort, an dem Kinder Kontakt zur österreichischen Kultur und zur österreichischen Lebensart erhalten.“

Doch nicht nur an Lehrkräften mangelt es, sondern auch an Schulleitungen. Engagierte Pädagogen, die gestalten wollen, tun sich das oft nicht an, weil sie ihre Konzepte – seien sie noch so erfolgreich – nicht umsetzen können. Oft müssen sie die Widerstände der Schulverwaltung überwinden, die die Direktoren eigentlich unterstützen sollten.

Viele Schulleiter beklagen etwa die vielen Testungen, die gemacht werden müssen. „Schülerleistungen anhand von Daten zu analysieren halte ich zwar für gescheit“, meint dazu Pfingstner. Sie beobachte aber, „dass das Handwerkzeug der Datenanalyse oft zum Selbstzweck wird. Viel wichtiger ist doch, diese zu nutzen, um eine visionäre Pädagogik zu entwickeln.“

"Eigene Wege gehen"

Es sei zwar gut, wenn man Schulen gewisse Ziele vorgebe: „Doch dann sollte man die Schulen ermutigen, die Freiheiten der Schulautonomie auszuschöpfen. So könnten sie ihre eigenen Wege gehen, um dieses Ziel zu erreichen.“

Doch was soll man erreichen? In einer Schule, in der kaum ein Kind zu Hause Deutsch spricht, ist das etwas anderes, als in einer Schule, in der fast nur Akademikerkinder sitzen. Das führt dazu, dass Noten oft nichts darüber aussagen, was ein Kind kann. Das ist sowohl für aufnehmende Schulen als auch für Arbeitgeber ein Problem.

Abhilfe könnte eine Mittlere-Reife-Prüfung schaffen, wie sie Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung fordern. Doch das ist Zukunftsmusik.