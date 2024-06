Die Tops und Flops im Bildungssystem

Schülerleistungen Österreich ist bei PISA nur Mittelmaß. Doch wer will sich mit Ländern wie Singapur oder Japan vergleichen – gedrillte Kinder will hier niemand. Schaut man sich die Statistik genauer an, fällt auf: Innerhalb Europas liegt Österreich im oberen Mittelfeld – und das trotz höchst heterogener Schülerschaft. Es gibt im System offensichtlich hoch motivierte Lehrkräfte, fleißige Schüler und bildungsaffine Eltern. Fazit: Das habt ihr toll gemacht.

Migration / Familiennachzug In keinem EU-Land gibt es so viele Schüler mit Migrationshintergrund wie in Österreich – nur in Deutschland sind die Zahlen ähnlich. Im Schnitt hinken diese Kinder um zwei Jahre hinterher, der Familiennachzug erschwert die Sache. Ein Konzept, wie die Schule darauf reagieren soll, gibt es bis heute nicht. Auch PISA-Siegerländer wie Finnland taugen da nicht als Vorbild – dort ist die Leistungsdifferenz noch höher. Ideen sind hier dringend gesucht. Von den politisch Verantwortlichen kamen bisher keine praktikablen Lösungsansätze. Fazit: Keine Zeit mehr zum Wegschauen – sofort handeln.