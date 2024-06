Über Umwege ins Klassenzimmer

Patrick Mayer ist einer von Hunderten Quereinsteigern und hat jetzt sein erstes Schuljahr als Lehrer in der Modularen Mittelstufe Aspern hinter sich.

Der Einstieg sei nicht ganz einfach gewesen, erinnert er sich: Nicht nur, dass er neben einer vollen Lehrverpflichtung noch den Master machen muss: „Die Schülerinnen und Schüler haben insbesondere am Anfang ihre Grenzen ausgetestet . Ruhe ins Klassenzimmer zu bekommen, ist eine der größten und wichtigsten Aufgaben eines Pädagogen. „Geholfen hat mir dabei die schulinterne Teacher Academy “, erzählt Mayer.

Tipps von Profis

Quereinsteiger und Berufsanfänger erhalten in der Asperner Mittelschule einmal pro Woche Tipps zu Themen, die auch in den Pädagogischen Hochschulen oft nur am Rande unterrichtet werden: „Wie führe ich Elterngespräche? Wie gehe ich mit Störungen im Unterricht um? Wie erstellt man Arbeitsblätter?“

Mayers Weg in die Schule war einer mit Umwegen: „Ich habe Drucktechniker gelernt, später die Matura nachgemacht, mit dem Volksschullehramt begonnen, dann Bildungswissenschaften und Soziologie studiert.“