Bildungsminister: "Niemand darf Schule verlassen, ohne lesen zu können"

Genau deshalb habe ich in diesem Schuljahr den Schwerpunkt „Lesen“ ausgerufen, weil wir gesehen haben, dass viele junge Leute nicht in der Lage sind, sinnerfassend zu lesen. Und wir haben die Grundkompetenzen in den Lehrinhalten ausgebaut. Niemand darf das Schulsystem verlassen, ohne lesen, schreiben und rechnen zu können.

Themenwechsel: Der Familienzuzug von Migranten insbesondere in die Bundeshauptstadt wird zum Problem in den Schulen. In Wien müssen Containerklassen gebaut werden, fehlt das entsprechende Lehrpersonal. Wurden Sie als Bildungsminister von ihren ÖVP-Ministerkollegen Schallenberg und Karner gewarnt, dass das zu einem Problem werden könnte?

Das, was wir an Informationen hatten, haben wir selbstverständlich an die Stadt Wien weitergegeben. Wir waren jedenfalls seit Herbst im regelmäßigen Austausch mit dem Schulerhalter – also der Stadt Wien. Die Verantwortung liegt in Wien. Ich habe Neos-Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr am Rande von Veranstaltungen auch immer wieder darauf angesprochen, ob wir die Stadt noch mehr unterstützen können. Wien hat uns aber keine Platzmängel gemeldet und ist mit keiner Bitte an uns herangetreten. Was wir getan haben: die Möglichkeit von noch mehr Deutschförderklassen geschaffen.

Lässt sich Ihre Hilfestellung für Wien bis dato beziffern in Euros, Lehrpersonal?

Wir arbeiten derzeit intensiv an vielen Möglichkeiten! Ich kann Ihnen versichern, dass wir uns bewusst sind, dass wir in Wien noch mehr tätig werden müssen, aber Genaues kann ich Ihnen noch nicht sagen. Was wir für ganz Österreich wissen: Es sind 7.000 Lehrerinnen- und Lehrer-Stellen zu besetzen. Entsprechend der Bedarfsmeldungen werden wir dann weiter agieren.