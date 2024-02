Künstliche Intelligenz: So kann die KI Ihre Arbeit vereinfachen

Willkommen im 21.Jahrhundert, heißt es aktuell in so einigen Branchen. Mit der Künstlichen Intelligenz, wie etwa ChatGPT wird die Arbeitswelt erneut revolutioniert. Sie soll zum Beispiel gewisse Arbeitsprozesse verkürzen und Komplizierteres vereinfachen.

Für jene, die der neuen Technik weiterhin skeptisch gegenüberstehen, hat der KURIER drei Tipps. Und zeigt, wie man KI in der Arbeit anwenden und zum eigenen Vorteil nutzen kann.

Das Verfassen von E-Mails

Um sowohl intern als auch extern im Beruf zu kommunizieren, schreibt man im Office zahlreiche E-Mails. Egal ob zum Ansetzen von wichtigen Meetings oder zum Besprechen der neuen Arbeitsauflagen im Job. Auf Dauer kann das zeitaufwendig werden (und auch etwas anstrengend). Hier kommt die KI ins Spiel. Wenn man nicht die richtigen Worte findet, kann man ChatGPT zu Rate ziehen. Man tippt einen simplen Befehl im Textfeld der KI ein und die Arbeit ist getan. Alles, was man braucht, ist sind Angaben zum E-Mail-Kontext (Kollegen, Kunden, Führungskraft, etc.), was der Inhalt sein soll und welchen Ton der Text haben sollte (unten ein Beispiel).

Der Befehl kann also beispielsweise "E-Mail an Kollegin Müller. Idee nicht zufriedenstellend. Freundlich" lauten. Das Ergebnis ist meist etwas verbesserungsbedürftig, aber auch ein erster nützlicher Leitfaden, der nach Belieben adaptiert werden kann.