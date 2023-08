Wie Unternehmen ChatGPT & Co einsetzen

Das Schreiben von Textentwürfen, das Zusammenfassen von Gesprächen, das Entwerfen von Produktdesigns, Antworten auf Kundenanfragen und vieles mehr. Systeme wie ChatGPT sind zwar erst seit kaum mehr als einem halben Jahr breit verfügbar, bei Unternehmen kommen sie bereits zunehmend zum Einsatz.

22 Prozent der von den Unternehmensberatern von McKinsey befragten Führungskräfte weltweit gaben an, solche Tools generativer künstlicher Intelligenz in ihren Unternehmen regelmäßig zu verwenden. Eingesetzt werden sie meist in Teilbereichen.

Tech- und Finanzsektor bei Einsatz führend

Besonders verbreitet sind sie im Technologie- und Medien- sowie im Finanzsektor. Dort erwartet man sich auch die größten Umbrüche durch die Technologie. Als Gründe für den Einsatz werden vor allem die Verbesserung des Angebots und die Verringerung von Kosten genannt. Auch neue Erlösquellen sollen mithilfe der Tools erschlossen und Umsätze gesteigert werden.

