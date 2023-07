ChatGPT-Konkurrent Bard jetzt auch in Österreich verfügbar

Googles KI-Textroboter Bard ist ab sofort in Österreich und in der EU einsatzbereit. "Bard ist jetzt in den meisten Ländern der Welt verfügbar, darunter in allen Staaten der Europäischen Union und Brasilien", sagte Google-Manager Jack Krawczyk, der bei dem Internetriesen für Bard verantwortlich ist. Das bisher größte Update von Bard umfasse auch die Unterstützung der am häufigsten gesprochenen Sprachen, darunter Deutsch, Arabisch, Chinesisch, Hindi und Spanisch.