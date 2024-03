Neuer Anlauf der Industrie für ein besseres Bildungssystem

Viele Betriebe, berichten die Experten der Bildungsabteilung der Industriellenvereinigung, finden keine passenden Lehrlinge oder aber müssen diese selbst auf ein Basisniveau weiterbilden. 80 Prozent der Betriebe sehen die zu geringe Zahl an qualifizierten Bewerbungen als aktuelle Herausforderung für das Ausbilden von Lehrlingen in ihrem Betrieb. Insbesondere die mangelnde allgemeine Ausbildungsreife und an erster Stelle die unzureichenden Mathematikkenntnisse der Jugendlichen sollten demnach besonders in den Fokus gerückt werden.

Genau das will die IV in ihrem Haus am Montagabend versuchen: „Beste Bildung für Österreichs Zukunft“ startet um 18 Uhr, die Impulsreferate kommen von ausgewiesenen Experten, zuerst von „Mr. PISA“ Andreas Schleicher, danach von Johannes Kopf, dem Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich. Während Schleicher auf die PISA-Daten Österreichs und die herauszulesenden Chancen eingehen wird, geht es dem Chef des AMS um „Arbeitsmarkt, Fachkräftemangel und Schulsystem: Zusammenhänge und Handlungsfelder“.