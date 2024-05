Wiener Lehrergewerkschaft fordert Aussetzen des Familiennachzugs

Der Wiener Pflichtschulgewerkschafter Thomas Krebs schlägt Alarm: "Lehrerinnen und Lehrer müssen in den Klassen Hilfs-Polizeiarbeit leisten, da vermehrt Schülerinnen und Schüler gewalttätig und extremistisch sind."

Das sei nicht das einzige Problem: Sie müssen auch Psychosozialarbeit leisten und pflegerische Arbeiten übernehmen. "Zur eigentlichen Aufgabe, zum Unterrichten, kommen sie nicht mehr. Und daher macht die Arbeit in Wiener Pflichtschulen vermehrt krank," stellt Krebs fest.

Erschwerend komme jetzt hinzu, dass "Schulleitungen täglich Kinder und Jugendliche als in der Schule einschreiben müssen, die nicht nur kein Deutsch verstehen, sondern auch in ihrer Muttersprache nicht alphabetisiert sind und keine sozialen Voraussetzungen für den Schulbesuch in Wien aufweisen."

Pädagoginnen und Pädagogen müssen diese Kinder und Jugendlichen in bereits übervollen und extrem heterogenen Klassen unterrichten. Krebs: "Jeder, der sich damit beschäftigt, wird erkennen, dass das nicht funktionieren kann."