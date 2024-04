Wie der Familiennachzug Pflichtschulen und Lehrer in Wien überfordert

So drohe das Niveau im Unterricht dermaßen zu sinken, dass es niemandem etwas bringt – weder den Geflüchteten, noch den Kindern, die schon länger in Wien sind.

Hintergrund: Rund 300 Kinder werden jeden Monat neu nach Wien kommen, so die Prognosen. Das sind 14 Klassen – am Ende des Schuljahres also 140 Klassen. Und das in einer Stadt, in der der Schulraum eh schon knapp ist, Lehrermangel herrscht und schon im vergangenen Jahr 4.000 neue Schüler aufgenommen wurden.

„Insbesondere die syrischen Kinder, die aus Flüchtlingslagern zu uns kommen, sind eine Herausforderung für das System. Viele sind traumatisiert und oft noch nicht einmal auf Arabisch alphabetisiert.“

Orientierungsklassen helfen nur bedingt

Derzeit gebe es zwar sogenannte Orientierungsklassen, in denen Kinder und Jugendliche in acht Wochen fit für die Schule gemacht werden sollen: „Die Lehrperson und die Arabisch-Lehrkraft in diesen Klassen fehlen andernorts. Man stopft so ein Loch und macht gleichzeitig ein anderes auf“, stellt Krebs fest.

Doch die Kinder sind jetzt da – und für sie braucht es Konzepte. Was wäre also zu tun?

„Sicher wäre mehr Zeit im Kindergarten, in der die Kinder Grundlegendes nicht nur in der Sprache lernen, hilfreich“, so Krebs. Aber auch dort fehlen die Ressourcen, also Platz und Personal.