Braucht es in der Schule mehr Disziplin?

Wenn Felix Stadler um 7.45 Uhr in die Klasse kommt, sind die meisten Kinder schon eine Viertelstunde da. So haben sie Zeit, die Jacke auszuziehen, das Handy abzugeben und Hefte, Stifte, Geodreieck sowie Laptop auf den Tisch zu legen. Sobald Felix Stadler die Klasse betritt, stehen alle auf und begrüßen ihn.

Volle Konzentration ab der ersten Minute

Das hat zwei Vorteile: „Diese Art der Wiederholung führt am nachhaltigsten zum Lernerfolg. Und die Kinder müssen sich die ersten Minuten schon mit dem Stoff beschäftigen, sodass sie gleich konzentriert sind – so wird verhindert, dass wertvolle Unterrichtszeit verloren geht.“

Viele von Stadlers Unterrichtsmethoden basieren auf Doug Lemovs Studien, die er in seinem Buch: „Unterrichten wie ein Champion“ zusammengefasst hat. Der Pädagoge hat in den USA untersucht, welche Schulen in sozial abgehängten Gegenden die Schüler zu überdurchschnittlichen Leistungen gebracht haben. Ergebnis: Überall führten die gleichen Unterrichtstechniken zum Erfolg.

Zurück in die Klasse, wo das Thema Graphen auf dem Stundenplan steht. Beispiel: Wie viel Grad hat das Meer in den Monaten Jänner bis Dezember? Das sollen die Schülerinnen und Schüler von einer Kurve ablesen. „Wie viel Grad hat es im Mai?“, fragt Stadler. Er wartet ein bisschen ab und nimmt nicht sofort den ersten dran, sondern wartet einen kurzen Moment. „Eins, zwei .... 16, 17“, zählt er die aufzeigenden Hände. „Kommt, das wissen doch mehr.“ So nimmt er möglichst viele Kinder mit. Was auffällt: Während der Stunde stört fast niemand. „Wir lassen schon kleine Vergehen, Beleidigungen oder Störungen nicht zu“, erläutert der Lehrer. Sanktionsmaßnahmen sind z. B. Ermahnungen durch die Lehrkraft oder ein Gespräch beim Direktor.