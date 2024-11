Am Anfang lief noch alles gut: Abdis Mutter und ihre vier Geschwister besorgten Geburtsurkunden und Reisepässe, reisten nach Kenia, da es in Somalia keine österreichische Botschaft gibt, um die Anträge zu stellen. Seit Juni 2024 lebt die Familie unter prekären Bedingungen in einem Flüchtlingslager in Nairobi und wartet auf die Aufforderung der Botschaft, DNA-Tests durchführen zu lassen. Bisher hat die Mutter den Prozess allein finanziert – nun sind sie und ihre vier Kinder finanziell von der ältesten Tochter Samiya Abdi abhängig.

Abdis größte Angst ist, dass sich das Verfahren in die Länge ziehen wird und sie dem Druck, für die Familie zu sorgen, nicht standhalten kann. Die 18-Jähirge hat neben ihrem Freundeskreis Anschluss an die somalische Community in Wien gefunden und auch eine österreichische Patin , die ihr nicht mit Geld aushilft, sondern ihr die heimischen Traditionen sowie die Sprache näherbringt – quasi ein minimales Auffangnetz.

Praktisch unmöglich

Im Fall von Samiya Abdi ist offen, ob ihre Familie nach Österreich kommen kann. Denn das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz verlangt von den Antragstellern unter anderem die bereits erwähnten Finanzmittel. Ein Beispiel: ein Ehepaar muss nach Abzug der Miete rund 2.000 Euro nachweisen – mit zwei Kindern erhöht sich der Betrag auf 2.200 Euro – um in der Kategorie "ausreichende Mittel" zu fallen. In Relation zum österreichischen Medianeinkommen, das bei 2.500 Euro liegt, sei die Summe hoch, so Lukas Gahleitner-Gertz, Sprecher der NGO asylkoordination. Wendet man diese Einkommensgrenzen auch auf Menschen mit Asylstatus an, wäre es in der Praxis fast unmöglich, mit ihren Familien in Österreich zusammenzuleben. "Das liegt daran, dass während des Asylverfahrens de facto keine Integrationsmaßnahmen gesetzt werden und die Personen daher trotz Asylstatus' und unbeschränktem Zugang zum Arbeitsmarkt nicht in der Lage sind, derartig hochqualifizierte Jobs zu erledigen, die das geforderte Einkommen bringen würde", so Gahleitner-Gertz.