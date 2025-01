Türkis-Rot-Pink: Wer sich als Minister in Stellung bringt

Wer bei Nehammer gesetzt ist

Das Finanzministerium (BMF) soll in Händen der ÖVP bleiben. Ins Treffen geführt wird der amtierende Finanzminister Gunter Mayr. Schönheitsfehler: Der ehemalige Sektionschef gilt eher als unabhängiger Experte. Auf das Konto der ÖVP, die ihn mit der Nachfolge von Magnus Brunner betraute, würde seine etwaige Bestellung aus türkiser Sicht nicht einzahlen.

Deshalb fällt immer wieder folgender Name als BMF-Alternative: Ludwig Schleritzko, Finanzlandesrat in Niederösterreich. Sollte er das Ressort bekommen, gelten rote und pinke Staatssekretäre als fix. Genannt wird immer wieder SPÖ-Finanzsprecher Kai Jan Krainer.

Nehammer will zudem zwei amtierende Minister – Gerhard Karner (Inneres) und Klaudia Tanner (Verteidigung) – in der Regierung halten. Wiewohl Tanner von der Roßauer Kaserne in die Landwirtschaft wechseln könnte, war sie doch neun Jahre NÖ-Bauernbunddirektorin. Beide kommen jedenfalls aus Niederösterreich – und so hätte das Bundesland bereits drei von kolportierten sieben ÖVP-Ressorts inne.