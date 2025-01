AMS-Chef Johannes Kopf: "Arbeitslosigkeit wird leider steigen"

Die Situation am heimischen Arbeitsmarkt sieht nicht rosig aus, die hartnäckige Wirtschaftsflaute wird auch 2025 ihre Spuren bei uns hinterlassen. Ende Dezember 2024 waren 426.012 Personen auf Jobsuche, das sind um 27.007 mehr als zum Jahresende 2023 (plus 6,8 Prozent). 352.873 waren zum Jahresausklang arbeitslos, 73.139 Menschen befanden sich in Schulungen des AMS.

Zwar würden auch in Zeiten der Rezession viele Menschen einen Job finden, so AMS-Chef Johannes Kopf in der ZIB 2 am 2. Jänner ("Es wird immer Personal gesucht"), aber trotzdem wäre "noch kein Grund für Optimismus" angesagt, betont der Experte. "Wir haben für heuer ein sehr schwaches Wirtschaftswachstum voraus gesagt. Wir haben zwei Jahre Rezession hinter uns und ich gehe davon aus, dass auch 2025 die Arbeitslosigkeit leider steigen wird."

Bei einem Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent würde die Arbeitslosigkeit etwa um die Hälfte steigen, erklärt Kopf weiter. "Das sind ungefähr 15.000 Personen."