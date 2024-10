Kindergesundheit: Durchs Blut in die Zukunft blicken

Die gesunden Kinder wurden in zwei Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe aß nach Belieben, die andere wurde zu ballaststoff-, vitamin- und nährstoffreicher Ernährung angehalten. Die Biomarker-Messungen fanden in Graz statt.

Man sah sich an, ob sich TMAO-Spiegel durch gesunde Ernährung im Kindesalter beeinflussen lassen. Ein Forschungsteam aus Finnland stellte Proben von über 1.000 Kindern zur Verfügung, die vom elften Lebensjahr bis ins frühe Erwachsenenalter beobachtet wurden.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie untersuchte der Mikrobiologe mit Kollegen, wie gut das ernährungsbedingte Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei jungen Menschen über einen bestimmten Biomarker, Trimethylamin-N-Oxid (TMAO), erfasst werden kann. TMAO entsteht nach dem Verzehr von rotem Fleisch, Fisch, Eiern oder Käse und gilt als Indikator für das kardiovaskuläre Krankheitsrisiko .

Die Ergebnisse waren überraschend: Eine ausgewogene Ernährung führte nicht zu niedrigeren TMAO-Werten, die kardiovaskulär günstig wären. "Trotz verschiedener Ernährungsinterventionen wurden die Spiegel davon grundsätzlich nicht direkt beeinflusst, was darauf hindeutet, dass andere Faktoren die Konzentration beeinflussen könnten", sagt Almer. Die Resultate werfen Fragen zur Zuverlässigkeit von TMAO als Vorhersagefaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf.

Allerdings gab es geschlechtsspezifische Unterschiede: Bei Mädchen stand eine Ballaststoffaufnahme zumindest mit günstigeren TMAO-Spiegeln in Zusammenhang, was auf mögliche hormonell bedingte Unterschiede in der Verstoffwechselung von TMAO hinweist.

Almer ist überzeugt, dass Risikofaktoren bereits früh geschlechtsspezifisch erfasst werden sollten. "So können früh präventive Maßnahmen ergriffen werden."