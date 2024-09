Auf gesunden Sohlen: Sind Barfußschuhe für Kinder wirklich die beste Wahl?

Formbare Füße

Kinderfüße sind noch wesentlich flexibler als die Füße Erwachsener. "Weil sie sich im Wachstum befinden, gibt es offene Wachstumsfugen", erklärt Kolb. An diesen verlängern sich Fußknochen, bis sie ihre endgültige Größe erreichen. Bis dahin ist das Fußskelett verletzlicher.

Relevant wird das, wenn der Fuß erstmals belastet wird. Das Kind zu gehen beginnt – und in Schuhe gesteckt wird. Eine kritische Phase, sagt Kolb: "Denn an sich ist Barfußgehen für einen gesunden Fuß das Beste." Nun ist das Tragen von Schuhen im Alltag teils unumgänglich, etwa, um Verletzungen zu vermeiden oder den Fuß vor Kälte zu schützen.

Was rät der Experte Eltern bei der Schuhwahl? "Es gibt zwei zentrale Kriterien", beschreibt Kolb, "Größe und Flexibilität".

Laut Kolb würden in etwa zehn Prozent aller Kinder zu kleine Schuhe tragen. "Was damit zusammenhängt, dass die Füße meist rascher wachsen, als man es als Elternteil wahrnimmt." Beratungsgespräche in Schuhgeschäften oder regelmäßiges Nachmessen zuhause geben Orientierung.

Dass steife und enge Schuhe die gesunde Entwicklung behindern, wisse man inzwischen aus Studien: "In einer Untersuchung mit Achtjährigen hat sich gezeigt, dass die Beweglichkeit der Gelenke bei Trägern solcher Schuhe gelitten hat."