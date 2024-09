Den langen Atem bewahren: Wie sich die Lunge von klein an schützen lässt

Risiken kennen

Was schützt die kindliche Lunge, und was macht sie krank? Dazu wurden unter Breyer-Kohansals Leitung seit 2012 über 15.000 Teilnehmende zwischen sechs und 80 Jahren immer wieder untersucht. Etwa mittels Lungenfunktionstest, einem Verfahren, das den Zustand der Lunge messbar macht. "Die Gruppe der 6- bis 25-Jährigen wollten wir uns gezielt anschauen, da die Lunge in dieser Zeit noch wächst", sagt Breyer-Kohansal, deren LEAD-Studie beim Kongress der European Respiratory Society (von 7. bis 11. Sept. in Wien) präsentiert wird.

Es zeigte sich ein "mit 7,6 Prozent alarmierend hoher Anteil an Heranwachsenden, deren Lungenfunktion bereits unterhalb des Normalbereichs liegt". Zwar seien derartige Funktionsverluste nicht immer mit krankhaften Effekten verbunden, "aber wir wissen, dass sie die vorzeitige Entstehung chronischer Erkrankungen der Lunge, aber auch des Herzens oder des Stoffwechsels im jungen Erwachsenenalter begünstigen können".

Bei 35 bis 40 Prozent der Kinder wurde zudem eine erhöhte Sensibilität für Allergien festgestellt. "Das bedeutet nicht, dass eine Allergie besteht bzw. sich später eine entwickeln wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Symptome auftreten, ist deutlich erhöht."

Bis zum 25. Lebensjahr befindet sich die Lunge im Wachstum. In der Untersuchung konnte nachgewiesen werden, was dem Organ in diesem Zeitraum am meisten schadet: "Das sind Umweltschadstoffe, auch körperliche Inaktivität und zucker- und fettreiche Ernährung."