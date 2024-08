Atemwegsinfekte bei Kindern: Schmerzfreier Speicheltest könnte Behandlung optimieren

Kommen Kinder mit wiederkehrenden, hartnäckigen Atemwegsinfekten zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin, wird meist ein Bluttest angeordnet. In der Regel erfolgt die Blutabnahme am Finger. Bei der sogenannten kapillären Blutentnahme wird eine ganz kleine Menge Blut durch einen leichten Stich an der Spitze des Fingers gewonnen, um Details über die Infektion zu erfahren – etwa, ob sie bakteriellen oder viralen Ursprungs ist.

Auch wenn die Methode nahezu schmerzfrei ist, haben Kinder oft Angst davor und brechen schon vor dem Stich in Tränen aus. Ein neuartiger Speicheltest könnte eine sanftere, für Kinder angenehmere Alternative darstellen.