Asthma bei Kindern: Wenn der Atem rasselt

"Bei Kindern kommt dazu, dass sie ihre Symptome nicht so einordnen können. Sie empfinden Atemnot, man bemerkt es als Außenstehender aber nicht unbedingt sofort." Manchmal würden sich betroffene Mädchen und Burschen intuitiv körperlich schonen und vom Umfeld als "wenig fit" wahrgenommen: "Das hängt aber damit zusammen, dass sie spüren, dass körperliche Bewegung zu einem Asthmaanfall führen könnte."

Die Rolle der Genetik

Warum manche Kinder an Asthma erkranken und andere nicht, lässt sich zu einem großen Teil über das Erbgut erklären. Wenn etwa die Eltern Asthma haben, steigt das Risiko beim Kind. Erst kürzlich konnte ein internationales Forschungsteam herausfinden, wie ein bestimmter Gendefekt Asthma bei Kindern begünstigt. Er macht sie – vereinfacht ausgedrückt – anfälliger für Virusinfektionen, die wiederum das Risiko für eine Asthmaerkrankung erhöhen. Die neuen Erkenntnisse könnten innovativen Therapien die Rutsche legen, heißt es. Die Rolle frühkindlicher Atemwegsinfektionen ist nicht vollends geklärt: "Sie können zu Symptomen führen, die in Richtung kindliches Asthma gehen. Andererseits trainieren Infekte das Immunsystem", sagt Zacharasiewicz. Interessant wird sein, wie sich die Pandemie langfristig auf das kindliche Asthmarisiko auswirkt, "denn Kinder hatten in der Pandemie insgesamt weniger Infekte".

Weil die Entstehung von Asthma bronchiale komplex ist, lässt sie sich meist nicht vollständig verhindern. Inzwischen weiß man viel über potenziell schützende Faktoren: "Kinder, die am Bauernhof aufwachsen, haben ein geringeres Risiko für Allergien. Giftstoffe, jedenfalls Rauchen, Passivrauchbelastung, Rauchen in der Schwangerschaft sowie das Wohnen in einer Umgebung mit hoher Luftverschmutzung, führen dazu, dass Asthma eher ausgelöst werden kann." Gesunde abwechslungsreiche Ernährung sei sinnvoll – "umso weniger verarbeitet die Lebensmittel sind, umso besser, denn auch Übergewicht ist ein Risikofaktor".