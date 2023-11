Lösen Sprühreiniger im Haushalt Asthmasymptome aus?

Asthma-Symptome und Häufigkeit wurden bewertet

Analysiert wurden die Daten von 509 Frauen, die zwischen den Jahren 2000 und 2013 an der umfangreichen EGEA-Studie (Epidemiological Study on the Genetics and Environment of Asthma) teilgenommen hatten. Das Durchschnittsalter betrug 44 Jahre, 19 Prozent waren Raucherinnen. Der Asthma-Symptom-Score und die Verwendung von Haushaltsreinigungsprodukten wurden anhand standardisierter Fragebögen bewertet.

Die Wissenschafter untersuchten die Zusammenhänge des wöchentlichen Gebrauchs von reizenden oder versprühten Reinigungsprodukten und Asthma-Symptomen bei den Probanden. Alter, Raucherstatus, Body-Mass-Index und berufliche Exposition gegenüber asthmaauslösenden Stoffen wurden bei der statistischen Analyse berücksichtigt.