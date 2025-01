Zu einem gefährlichen Zwischenfall ist es in der Silvesternacht in der Kärntner Gemeinde Baldramsdorf (Bezirk Spital an der Drau) gekommen. Zwei Mädchen im Alter von acht und 13 Jahren, die sich knapp vor Mitternacht mit den Eltern auf den Balkon ihres Wohnhauses begeben hatten, um das Neujahrsfeuerwerk zu verfolgen, wurden von einer vom Nachbarn gezündeten Feuerwerksrakete verletzt. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, ging das Ganze glimpflich aus.

Der Mann hatte die Rakete der Klasse F2 auf seinem Grundstück gezündet. Eine Polizeisprecherin stellte dazu am Donnerstagabend im Gespräch mit der APA fest, nach derzeitigem Ermittlungsstand sei nicht davon auszugehen, dass er diese absichtlich in Richtung des Nachbarhauses abfeuerte. Der Feuerwerkskörper sei aus bisher ungeklärter Ursache nicht in die Höhe gestiegen, sondern in flachem Winkel seitlich in Richtung des angrenzenden Gebäudes, wo die Rakete im Bereich des Balkons in die Hausmauer einschlug und explodierte.