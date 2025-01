Finger weg: Burschen haben schwerste Verletzungen von Böllern

Auch am Neujahrstag haben sich Jugendliche in Wien durch Böller schwerstens verletzt.

Einem Elfjährigen in Hernals musste ein Finger amputiert werden, ebenso einem 13-Jährigen in der Brigittenau, berichteten Polizei und Berufsrettung am Donnerstag.

Weiterer Unfall am Handelskai

Nur kurz zuvor, gegen 14.40 Uhr, gab es zwei verletzte Burschen (13 und 14) am Handelskai: Die beiden gaben an, dass andere Böller gezündet hatten. Die Polizei war an Ort und Stelle, hatte zunächst aber keine näheren Informationen zum Geschehen. Der Jüngere büßte ebenfalls einen Finger ein, zudem wies er laut Berufsrettung u.a. Rissquetschwunden und Abschürfungen auf. Der 14-Jährige erlitt ein Knalltrauma und Abschürfungen an den Beinen, wobei dessen Verletzungen als leicht eingestuft wurden.