Ende eines Marketing-Gags? Warum Hartlauer heuer keine Schneewette macht

Wenn es am Heiligen Abend schneit, schenkt Hartlauer jedem zweiten Kunden seinen Einkauf. Diese sogenannte „Schneewette“ schließt das Unternehmen schon seit den 90er-Jahren ab. Eine Riesen-Marketing-Aktion, die seit Jahren zu Weihnachten dazugehört und die Kunden und den Unternehmer freut.

In seinem „Löwenmagazin“ erzählt Geschäftsführer Robert Hartlauer, wie er in den vergangenen Jahren am 24. Dezember um zwölf Uhr mittags in einer Landeshauptstadt vor dem Rathaus stand – gemeinsam mit Notar und Meteorologen. „Dort wird dann festgestellt, ob es schneit oder eben nicht. Das muss natürlich kein Schneesturm sein, sondern es reicht quasi eine kleine Schneeflocke“, so Hartlauer. Die Versicherung würde nämlich schon bei leichtem Schneefall zahlen.