So stehen die Chancen auf weiße Weihnachten in Österreich

Zum Beispiel gab es in den vergangenen 30 Jahren in Bad Mitterndorf (Steiermark, 814 Meter Seehöhe) 25 Mal eine Schneedecke zu Weihnachten. In Schoppernau (Vorarlberg, 835 m) waren es 26 Mal und in Weißensee (Kärnten, 949 m) 16 Mal.

Eine Schneedecke am 24., 25. oder 26. Dezember war im Zeitraum 1961 bis 1990 in den meisten Landeshauptstädten alle zwei bis drei Jahre zu erwarten, in Innsbruck alle ein bis zwei Jahre. In den Jahren 1991 bis 2020 gab es sie an den drei Weihnachtsfeiertagen in Innsbruck durchschnittlich alle zwei bis drei Jahre, in Graz, Klagenfurt und Salzburg alle drei bis vier Jahre und in Wien, Eisenstadt, St. Pölten, Linz, Bregenz alle vier bis sechs Jahre.2

"Sehr schneearme Phase"

In der jüngeren Vergangenheit beobachtet der Klimatologe "sogar eine sehr schneearme Phase": "Seit 2011 gab es in den tiefen Lagen Österreichs fast keine weißen Weihnachtstage mehr", so Orlik. Eine Schneedecke gab es da seither zum Beispiel in den Landeshauptstädten nur 2011 in Innsbruck, 2012 in Wien und Eisenstadt, 2014 in Salzburg, 2020 in Innsbruck sowie 2021 in Wien, Graz und Klagenfurt. Mit Schneedecke ist in diesem Zusammenhang mindestens ein Zentimeter Schneehöhe an mehr als 50 Prozent des Beobachtungsortes gemeint.

In St. Pölten zuletzt vor 17 Jahren Schnee zu Weihnachten

Die Landeshauptstadt mit der aktuell längsten "grünen Serie" ist St. Pölten. Hier gab es zuletzt 2007 an zumindest einem Weihnachtstag (24. oder 25. oder 26. Dezember) eine Schneedecke mit mindestens einem Zentimeter Höhe. In Linz und Bregenz war das zuletzt 2010 der Fall, in Eisenstadt 2012, in Salzburg 2014, in Innsbruck 2020 und in Wien, Graz und Klagenfurt 2021.